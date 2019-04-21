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أسقف فيرجينيا يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بواشنطن

الأحد، 21 أبريل 2019 01:13 ص
أسقف فيرجينيا يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بواشنطن اقتراع _ صورة أرشيفية
واشنطن /أ.ش.أ/
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أدلى نيافة الأنبا مايكل سلامة أسقف أقباط ولاية فيرجينيا، وما حولها بالولايات المتحدة بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمقر السفارة المصرية فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الأسقف، فى تصريحات صحفية، إن المصريين بالخارج لديهم نفس المشاعر الوطنية، مؤكدا على ضرورة ممارسة هذه الوطنية بكافة أشكالها، مشيرا إلى أن التعديلات سنة ترتبط بالتطور والاحتياج ولولا اقتناعنا بها ما كنا نزلنا وشاركنا.

وأعرب عن تقديره لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على جناحى الأمة المصرية كما أنه قام بجهود فى هذا المجال لم تتكرر من قبل من أحد الرؤساء ولذلك فعلينا أن نكون مساندين له سواء كنا داخل الكنيسة أو خارجها وسواء داخل مصر أو خارجها.

 


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