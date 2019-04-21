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أسرة من 7 أفراد ببنى سويف يعيشون فى غرفة واحدة.. والأب يطالب بسكن "صور"

الأحد، 21 أبريل 2019 08:00 ص
أسرة من 7 أفراد ببنى سويف يعيشون فى غرفة واحدة.. والأب يطالب بسكن "صور"
بنى سويف :هانى فتحى
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غرفة واحدة قديمة من الطوب اللبن يسكنها رجل فى العقد الرابع من العمر مع زوجته وطفليه بالإضافة إلى والدته وشقيقيه.

جميل وهبة 37 سنة عامل فى تصليح الثلاجات، خرج للدنيا فى غرفة يسكنها ووالدته ووالده مع خمسة من أشقائه، قام والده بإيجار الغرفة داخل مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، ويقول: "تزوج والدى ووالدتى داخل تلك الغرفة وأنجب 6 أبناء، كبرنا جميعا فى ذلك الغرفة الموجودة فى منزل قديم بدورة مياه خارجية".

وأضاف جميل لـ"اليوم السابع"، بعد وفاة والدى وتزوج اثنان من أشقائى خارج الغرفة تزوجت أنا وجلست مع والدتى وشقيقى، قائلاً: "زوجتى أنجبت طفلين تامر فى الصف السادس الابتدائى وسامح فى الصف الرابع الابتدائى ولم نجد مكانا آخر ننتقل آلية فجلسنا فى تلك الغرفة لخدمة والدتى بالإضافة إلى وجود اشقائى الاثنين الذين يجلسون بدون عمل".

وقال جميل وهبة: "أعمل مساعد لأحد العاملين فى إصلاح الثلاجات باليومية، وأحصل على 50 جنيها فى اليوم الذى نخرج فيه للعمل وباقى الأيام بدون عمل ولا يوجد اى مصدر رزق سوى معاش والدتى 450 جنيها"، مطالباً المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف التدخل وإيجاد شقة لتلك الأسرة المكونة من 7 أفراد وتسكن فى غرفة واحدة.

أسرة من 7 أفراد ببنى سويف يعيشون فى غرفة واحدة (1)
 

 

أسرة من 7 أفراد ببنى سويف يعيشون فى غرفة واحدة (2)
 

 

أسرة من 7 أفراد ببنى سويف يعيشون فى غرفة واحدة (3)
 

 

أسرة من 7 أفراد ببنى سويف يعيشون فى غرفة واحدة (4)
 

 

أسرة من 7 أفراد ببنى سويف يعيشون فى غرفة واحدة (5)
 

 

أسرة من 7 أفراد ببنى سويف يعيشون فى غرفة واحدة (6)
 

 

أسرة من 7 أفراد ببنى سويف يعيشون فى غرفة واحدة (7)
 

 

أسرة من 7 أفراد ببنى سويف يعيشون فى غرفة واحدة (8)

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