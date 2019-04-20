289303 مواطنين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء بمحافظة البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد من لهم حق التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة 289 ألفا و303 مواطنين فى 8 لجان عامة انتخابية بواقع كل مدينة بها لحنة عامة من مدن المحافظة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر في تصريح خاص أن اللجان الفرعية بمدن المحافظة تبلغ 116 لجنة داخل 111 مركزا انتخابيا، موضحا أن تم تجهيز جميع اللجان والاستعداد التام لانطلاق عرس الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

واوضح محافظ البحر الأحمر أن المحافظة بها عدد كبير من المغتربين من العاملين فى القطاع السياحى والبترول ممن لهم حق التصويت فى لجان البحر الأحمر.

واشار إلى أن تم تشكيل عدد من غرف العمليات بجميع المدن، بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير وانتظام عملية الاستفتاء وتذليل أية معوقات.