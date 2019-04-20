video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هامة لحل النزاعات فى القارة

السبت، 20 أبريل 2019 05:04 م
وزير الخارجية: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هامة لحل النزاعات فى القارة وزير الخارجية سامح شكرى وليندوى سيسولو وزيرة خارجية جنوب افريقيا
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
قالت ليندوى سيسولو وزيرة خارجية جنوب افريقيا إن زيارتها لمصر تأتى لعقد مباحثات ثنائية حول تطورات الأوضاع فى ليبيا والسودان، مؤكدا أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى مهمة فى هذا التوقيت لحل النزاعات فى القارة، مشيرا إلى أن رئيس جنوب أفريقيا يتطلع لزيارة مصر قريبا.
 
 
وأكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى أن العلاقات الثنائية مع مصر مهمة للغاية.
 
 
واشارت إلى أن مصر لديها دور بارز فى دعم القارة الأفريقية اقتصاديا، مؤكدة أنها دعيت للقاهرة قبيل الاجتماع الثلاثى قبيل التوجه لمجلس الأمن، وأن ما سيتم منقاشته فى مصر ستحيله جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن الدولى.
 
 
بدوره، قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر تثمن عضوية جنوب أفريقيا فى مجلس الأمن الدولى، مؤكدا أن القاهرة تدعو لحلول المشكلات الأفريقية اتساقا مع قرارات الدول الأفريقية.
 
وزير الخارجية سامح شكرى وليندوى سيسولو وزيرة خارجية جنوب افريقيا (1)
 

وزير الخارجية سامح شكرى وليندوى سيسولو وزيرة خارجية جنوب افريقيا (2)
 

وزير الخارجية سامح شكرى وليندوى سيسولو وزيرة خارجية جنوب افريقيا (3)
 

وزير الخارجية سامح شكرى وليندوى سيسولو وزيرة خارجية جنوب افريقيا (4)
 

وزير الخارجية سامح شكرى وليندوى سيسولو وزيرة خارجية جنوب افريقيا (5)
 

وزير الخارجية سامح شكرى وليندوى سيسولو وزيرة خارجية جنوب افريقيا (6)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سامح شكرى ووزير خارجية الصومال يوقعان اتفاقيات ثنائية بين البلدين غدًا

سامح شكرى

جنوب افريقيا

قضايا دولية




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة