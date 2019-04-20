وزير الخارجية: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هامة لحل النزاعات فى القارة

كتب أحمد جمعة

قالت ليندوى سيسولو وزيرة خارجية جنوب افريقيا إن زيارتها لمصر تأتى لعقد مباحثات ثنائية حول تطورات الأوضاع فى ليبيا والسودان، مؤكدا أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى مهمة فى هذا التوقيت لحل النزاعات فى القارة، مشيرا إلى أن رئيس جنوب أفريقيا يتطلع لزيارة مصر قريبا.

وأكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى أن العلاقات الثنائية مع مصر مهمة للغاية.

واشارت إلى أن مصر لديها دور بارز فى دعم القارة الأفريقية اقتصاديا، مؤكدة أنها دعيت للقاهرة قبيل الاجتماع الثلاثى قبيل التوجه لمجلس الأمن، وأن ما سيتم منقاشته فى مصر ستحيله جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن الدولى.

بدوره، قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر تثمن عضوية جنوب أفريقيا فى مجلس الأمن الدولى، مؤكدا أن القاهرة تدعو لحلول المشكلات الأفريقية اتساقا مع قرارات الدول الأفريقية.