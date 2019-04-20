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وزير الخارجية: توافق عربى على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة

السبت، 20 أبريل 2019 05:04 م
وزير الخارجية: توافق عربى على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وزير الخارجية سامح شكرى وليندوى سيسولو وزيرة خارجية جنوب افريقيا
كتب أحمد جمعة
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قال وزير الخارجية سامح شكرى إن القدرات المتوفرة لدى مصر وجنوب أفريقيا يمكنها تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى، مؤكدا أن البلدين يمكنهم تعزيز قدراتهم المشتركة خلال الفترة المقبلة.
 
 
وأكد وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا أن اجتماع مجلس الجامعة العربية غدا سيتم الاستماع للرئيس الفلسطينى محمود عباس حول رؤية فلسطين لتحقيق السلام والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
 
 
وأشار شكرى لوجود توافق لدى الدول الأعضاء فى الجامعة العربية لضرورة حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67، مؤكدا وجود تحديات تحتاج للتعامل معها وتجاوزها عبر إظهار التضامن العربى.
 
 
فيما قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا إن 22 دولة وافقت على اتفاقية التجارة الحرة فى أفريقيا، مؤكدة أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع كافة الدول، مشيرة إلى أن بلادها تؤيد حقوق الشعب الفلسطينى التى لا تتجزأ.

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