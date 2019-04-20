وزير الاتصالات يطالب الشباب بممارسة حقوقهم والمشاركة فى الاستفتاء

كتب رامى ناجى

طالب المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، المواطنين بالمشاركة فى الاستفتاء وممارسة حقهم الديمقراطى فى المشاركة على الاستفتاء فى التعديلات الدستورية، خاصة الشباب، مؤكداً أن الدولة وفرت جميع وسائل الراحة للمواطنين للمشاركة فى عملية التصويت على مدار الأيام الثلاثة.

وأدلى وزير الاتصالات بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية صباح اليوم بمدينة الشيخ زايد.

وأكد وزير الاتصالات عقب الإدلاء بصوته أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية مرحلة مهمة فى تاريخ مصر ويجب على الجميع المشاركة فيه، مطالبا الشباب بالنزول والمشاركة وممارسة حقه الانتخابى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.