وزيرة الاستثمار تدلى بصوتها بصحبة حفيدتها فى الاستفتاء بمصر الجديدة

أدلت منذ قليل الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019 فى لجنة مدرسة مصر الجديدة النموذجية بنات بمصر الجديدة، وحرصت على اصطحاب حفيدتها "لينا" خلال التصويت مرتديه علم مصر .

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.