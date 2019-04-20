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والدة شهيد: "صوت بنعم لأن حق ابنى رجع على يد الرئيس السيسى"

السبت، 20 أبريل 2019 11:26 ص
والدة شهيد: "صوت بنعم لأن حق ابنى رجع على يد الرئيس السيسى" والدة شهيد صوت بنعم
قنا - وائل محمد
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أدلت سناء بشاري والدة الشهيد أحمد عبد الفتاح جمعة بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى لجنة مدرسة السادات الابتدائية المشتركة،  قائلة: " أنا أم الشهيد لو منزلتش مين هينزل".
 
 
وأكدت أن النزول للاستفتاء واجب وطنى لإثبات إرادة المصريين لاستكمال مسيرتهم والصمود في وجه الإرهاب الغاشم الذي يغتال شبابنا، قائلة : "أنا صوت بنعم لأن الرئيس السيسى، جاب حق ابنى الشهيد وشهداء الشرطة".
 
وأضافت أن التعديلات الدستورية أنصفت المرأه المصرية، وأن المشاركة تعنى استكمال مسيرة التقدم للمشروعات التى تشهدها مصر بكافة المحافظات، وهذا حق الرئيس الذى جعل مصر تعيش فى أمن وامان.
 
يذكر أن الرائد أحمد عبد الفتاح استشهد أثناء مداهمة قوات الأمن بمحافظة قنا لجبل الكرنك، لضبط عناصر إرهابية متهمة بتفجيرات المرقسية وطنطا، وحادث إسنا الإرهابي.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
والدة شهيد صوت بنعم (1)
 

 

والدة شهيد صوت بنعم (2)
 

 

والدة شهيد صوت بنعم (3)
 

 

والدة شهيد صوت بنعم (4)
 

 

والدة شهيد صوت بنعم (5)
 

 

والدة شهيد صوت بنعم (6)
 

 

والدة شهيد صوت بنعم (7)
 

 

 

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