ننشر البرنامج الثقافى والفنى لدار الأوبرا بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم دار الأوبرا بالإسكندرية عدد من الحفلات الفنية والثقافية خلال شهر رمضان المبارك، واعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة البرنامج الفنى والثقافى على أن يضم البرنامج 45 عرضاً يبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساء ويجمع بين سهرات للدول العربية وأمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية تسمو بالمشاعر والوجدان بالاضافة إلى فرق فنية شابه متفرده مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى.

ويضم البرنامج الرمضانى نماذج من العادات والتقاليد التى تميزها لدول تونس " مجموعة روضة عبد الله "الكويت" فرقة معيوف المجلى، المغرب الفرقة المحمدية , لبنان " فرقة فهد العبد الله " ، ويشهد المسرح المكشوف حفلات لكل من الموسيقات العسكرية , الحضرة للانشاد الصوفى , مدحت صالح , ابو شعر للإنشاد ( سوريا ) ، المنشد جواد الشارى ( المغرب ) , تانيا صالح ( لبنان ) , عايدة الايوبى , فريق فؤاد ومنيب , المنشد علي الهلباوى , دينا الوديدى , نور النبى للانشاد الدينى , خالد سليم , نسمة محجوب , المنشد ياسين التهامى , غاليه بن علي ( تونس ) , المولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التونى .

كما يستمر برنامج الموسم الفنى للأوبرا على مختلف مسارحها بـ 18حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، أمسية موسيقية لعازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى ، فرقة أوبرا القاهرة ، بث مباشر من أوبرا المتروبوليتان لعرض ديالوج دى كارميليتس لـ فرانسيس بولينس ، وهابيات ، فرقة الموسيقى العربية للتراث، كلثوميات، كورال أوبرا القاهرة، فرقة الإنشاد الدينى، الفرقة القومية العربية للموسيقى، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى إلى جانب 11 ليلة للعرض المسرحى قواعد العشق الأربعين من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافى تقدم على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".