نقيب مهندسى القاهرة: المشاركة باستفتاء تعديل الدستور حق كفله القانون

شارك اليوم اللواء مهندس هشام أبو سنة، نقيب مهندسى القاهرة، بالإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة.

ودعا أبو سنة فى تصريحات صحفية اليوم ، جموع الشعب المصرى للمشاركة فى الاستفتاء و ممارسة حقوقهم الدستورية بكل حرية ونزاهة.

ووجه أبو سنة، رسالة للمواطنين، قائلا: "شاركوا لممارسة حقوقك الدستورية التي كفلها لكم الدستور والقانون".

وتايع رسالته: "دوركم لا يقل عن الجهد العظيم لجنودنا الذين يحرسون الحدود، ولابد أن نكون علي قدر حمل تلك الأمانة لنؤكد للجميع أن وطننا مصر يعيش جوانا".

وأفاد أبو سنة، أنه وافق على التعديلات الدستورية من أجل مزيد من الاستقرار لبناء الوطن واستمرار مسيرة التنمية و بناء الدولة المصرية الحديثة.

وبدأ الاستفتاء على التعديلات الدستورية صباح اليوم و يستمر لثلاثة أيام خلال الفترة من 20 ألى 22 أبريل 2019 بعد إقرار ثلثى مجلس النواب للتعديلات الدستورية.