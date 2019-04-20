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السبت، 20 أبريل 2019 12:53 م
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نقيب الصحفيين يدلى بصوته فى الاستفتاء على تعديلات الدستورية بمصر الجديدة

السبت، 20 أبريل 2019 12:33 م
نقيب الصحفيين يدلى بصوته فى الاستفتاء على تعديلات الدستورية بمصر الجديدة نقيب الصحفيين يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة
محمود راغب – سلمى إسماعيل
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أدلى الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين،  منذ قليل بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019، بلجنته الانتخابية في مصر الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم،  أعلننت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.

نقيب الصحفيين يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة (2)
 

 

نقيب الصحفيين يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة (3)
 

 

نقيب الصحفيين يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة (4)
 

 

نقيب الصحفيين يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة (1)
نقيب الصحفيين يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة (1)


 

 


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