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نائب ليبى: المجتمع الدولى لم يتخلى عن الشعب الليبى

السبت، 20 أبريل 2019 08:00 ص
نائب ليبى: المجتمع الدولى لم يتخلى عن الشعب الليبى الوضع فى ليبيا
وكالات أنباء
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قال النائب زايد هدية إن المجتمع لم يتخلى عن الشعب الليبي كما يدعي "السراج".

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن المجتمع الدولي يتخلى عن المليشيات ولن يدعمها.

وتابع أن المجتمع الدولي أدرك  حقيقة المسرحية الهزيلة التى تدو على الاراضى الليبية، وأصبح الأمر واضحا وجليا، وأنه لا دولة مدنية واستقرار في ليبيا إلا بمؤسسة عسكرية قوية تقرض هيبة وسيادة واستعادة الدولة.

وتتباين المواقف الدولية بشأن الأحداث الجارية في العاصمة الليبية طرابلس، إلا أنها لم تفلح في وقف إطلاق النار حتى الآن.

في سياق متصل، قامت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، بإجلاء 163 لاجئا من ليبيا إلى دولة النيجر المجاورة، مع بقاء أكثر من ثلاثة آلاف آخرين محاصرين في مراكز تقع في دائرة الاشتباك.

 


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ليبيا

النائب زايد هدية

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