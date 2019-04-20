ملتقى الحوار يشارك بمنتدى المنظمات غير الحكومية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان

قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن الملتقى يشارك ضمن ممثلى المنظمات الدولية والأفريقية بمنتدى المنظمات غير الحكومية في الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقد بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، خلال الفترة من 20- 23 إبريل الجارى، لمناقشة أوضاع التنمية وحقوق الإنسان بقارة أفريقيا.

وأعرب عبدالحافظ عن امتنانه لمنتدى المنظمات غير الحكومية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح فاعليات المنتدى، مؤكدا أن جلسات اليوم الأول ناقشت أوضاع حريات الراى والتعبير في القارة الأفريقية والإطار القانونى المنظم لحرية الفكر والتعبير والقوانين المنظمة للحق فى تكوين الجمعيات، وحرية عملها كما خصصت جلسه خاصة للإستماع إلى تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان من ممثلى شمال ووسط وغرب وشرق وجنوب أفريقيا.