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مسنة تدلى بصوتها بمصر الجديدة : لازم نقف مع بلدنا ورئيسنا

السبت، 20 أبريل 2019 10:57 ص
مسنة تدلى بصوتها بمصر الجديدة : لازم نقف مع بلدنا ورئيسنا السيدة شريفة نور الدين صاحبة ال74 عاما تدلى بصوتها
محمود راغب – سلمى إسماعيل _ تصوير أشرف فوزى
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لم يمنعها كبر سنها على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، حيث حرصت السيدة شريفة نور الدين صاحبة الـ74 عاما على الإدلاء بصوتها بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.

وقالت صاحبة الـ 74 لـ"ليوم السابع" :"نزلت عشان مصر طبعا وكان لازم انزل ودى أقل حاجه ممكن أقدمها لبلدنا وشايفين الأخطار اللى حوالينا لازم نقف مع مصر ورئيسها وربنا ياخد بايد بلدنا عشان تاخد المكانة التى تستحقها" .

وتابعت :" البلد دى عشت فيها  وموجود بها أهلى ومهما اتغربت بعيد هتحس أنك أجنبى".

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم،  أعلننت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.
 

راغب 1
 

 

راغب
 

 

 


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