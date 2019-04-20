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مستشار مفتى الجمهورية: المشاركة الإيجابية واجب عندما يتعلق الأمر بالوطن

السبت، 20 أبريل 2019 02:55 م
مستشار مفتى الجمهورية: المشاركة الإيجابية واجب عندما يتعلق الأمر بالوطن الدكتور مجدى عاشور
كتب محمد السيد
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قال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية إنه عندما يكون هناك أمر يخص الوطن فهذا يكون عرس ينبغى المحافظة عليه بالشكل الإيجابى وهى المشاركة الإيجابية لإبداء الرأى.

وأضاف مجدى عاشور، فى تصريحات له أثناء تواجده بلجنة الوافدين بمبنى ماسبيرو، أن المشاركة فى التعديلات الدستورية أو أى استحقاق وطنى أمر مطلوب، متابعا: "إذا دعا الوطن فى أمر يخصه فواجب وطنى أن تنزل وتدلى برأيك ويكون فيه نوع من الشهادة ونحن ندلى بشهادتنا بكل مصداقية وحرية وينبغى أن ندرك الظروف المحيطة حولنا، مما يحدث فى ليبيا وما يحدث الآن فى السودان".

ونوه الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية أن ما يحدث الآن فى البلدان المجاورة لنا رسالة تؤكد ضرورة الحفاظ على هذا الوطن، وأن كل استحقاق ينبغى المشاركة فيه للحفاظ على البلاد  

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

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