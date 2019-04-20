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مسؤول روسى رفيع يبحث مع الرئيس السورى التعاون الاقتصادى بين البلدين

السبت، 20 أبريل 2019 03:00 ص
مسؤول روسى رفيع يبحث مع الرئيس السورى التعاون الاقتصادى بين البلدين بشار الاسد
وكالات
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وصل نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إلى دمشق في زيارة عمل تستغرق يومين، حسبما أفاد مصدر في مكتب بوريسوف، الجمعة.

وأكد المصدر، في تصريح صحفي، أن بوريسوف سيلتقي، السبت، بالرئيس السوري، بشار الأسد، ليبحث معه التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأضاف مصدر أن من المخطط له لقاءات المسؤول الروسي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، الذي يعد أيضا رئيسا للجزء السوري من اللجنة الحكومية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وأوضح المصدر نفسه أن بوريسوف سيبحث في سوريا دائرة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الروسي السوري في المجالات المذكورة، مضيفا أن المسؤول الحكومي الروسي سيعقد أيضا لقاء مع وزير شؤون الرئاسة السورية، محمد عزام.

 

 


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