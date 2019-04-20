محافظ شمال سيناء يشارك طلبة جامعة سيناء حفل ختام الأنشطة

شمال سيناء - محمد حسين

شارك اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سبناء طلبة جامعة سيناء ،الاحتفال بختام الأنشطة والذى نظمته الجامعة مساء اليوم فى مقرها بالعريش بحضور قيادات الجامعة ورموز شمال سيناء .

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إن الجامعة نقطة إشعاع فى المحافظة، لافتا ان الاحتفال ،يأتى فى ذكرى تحرير سيناء الأرض الطاهرة التى من يخطوا على ترابها يعشقها وأهلها.

أضاف انه كان شاهد عيان على مدى وطنية ووفاء واخلاص أهل سيناء فى خدمة الوطن ،خلال حرب اكتوبر 1973 ولايزالون يبذلونه حتى اليوم، مؤكدا أن انتصارات مصر تحققت على ارض سيناء بجهود بذلها بدو سيناء ،الذين كانوا عيون مصر فى كل شبر، موضحا أن التنمية فى سيناء يجب ان تسبق الأمن، وعلى كل قيادة على أرض المحافظة ان تؤدى دورها لتتحقق كل مراحل التنمية.

وفى كلمته قال الدكتور حاتم البلك ، رئيس جامعة سيناء إن ختام الاحتفالات بالأنشطة يأتى بمناسبة عيد تحرير سيناء، لافتا انها استطاعت ان تستمر رغم كل الظروف والتحديات ، مضيفا ستظل سيناء قطعة غالية من ارض مصر بموقعها الذى يفتن الجميع ستحتاج الكثير لصونها من الطامعين.

برصد المشروعات وجذب المستثمرين لها وتحفيز المواطنين والعيش فيها، وهى مساحة هائلة ومسؤلية تحويلها جادبةرللسكان ليست سهلةرونحن على يقين انها ليشت غائبة عن الدولة .

وقال باسم النجار رئيس اتحاد طلبة جامعة سيناء، انهم يفتخرون كطلبة انهم نتاج مشروع ناجح وهى جامعة سيناء التى وصل عمرها 13 عاما.