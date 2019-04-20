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محافظ جنوب سيناء: وفرنا جميع اللوجيستيات والمواطن يدلى بصوته بسعادة وأمانة

السبت، 20 أبريل 2019 05:28 م
محافظ جنوب سيناء: وفرنا جميع اللوجيستيات والمواطن يدلى بصوته بسعادة وأمانة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتفقد اللجان الانتخابية
كتب محمد رضا
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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، عدد من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مدن المحافظة للوقوف على طبيعة سير عملية التصويت بسلاسة ويسر للمواطنين دون وجود أى معوقات.

 

وأكد محافظ جنوب سيناء، فى تصريحات إعلامية خلال تفقده اللجان الانتخابية، أن كل اللجان مجهزة ومعدة تمامًا، وأن رؤساء المدن متواجدين لتسهيل العملية الانتخابية، مضيفًا "جميع اللوجيستيات المطلوبة انتهينا منها من يومين واحنا مأكدين وعملنا اجتماعات مع رؤساء المدن عشان تسهيل العملية الانتخابية بحيث إن المواطن لا يعانى".

 

وقال اللواء خالد فودة: "الحمد لله الجو رائع هنا والجو جميل والشمس مش طاغية فى المكان والناس بتأدى صوتها بمنتهى السعادة والأمانة وإحنا بنقول للمواطن انزل أدلى برأيك وقول رأيك.. واحنا مبنحددش إيه الرأى اللى أنت تقوله إنما بنقولك انزل شارك واتحرك معانا".

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محافظ جنوب سيناء يدلى بصوته فى الاستفتاء

 

وأضاف فودة: "فى استجابة كبيرة جدًا ويمكن الاستجابة الكبيرة موجودة فى شرم، حاليًا فى اللجان هناك طلبنا قضاة إضافيين لأن فى زحام شديد فى مدينة شرم الشيخ لأن موجود حوالى 60 ألف عامل فى السياحة فى شرم الشيخ، وعاملين زحام شديد، لكن أعتقد فى مدينة الطور اللجان معقولة، والاستفتاء على 3 أيام، والأهالى بيتحركوا وكل واحد بينزل يدلى بصوته، والنهاردة السبت معظم المصالح مغلقة ودى فرصة الناس نازلين والسيدات نازلين بكثرة، وهنتحرك من هنا على أحدى لجان الرجال".

 

ويذكر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أكد أثناء إدلائه بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة رفاعى الطهاوى للبنين بمدينة طور سيناء، أهمية المشاركة والنزول إلى اللجان الانتخابية لأداء الواجب الوطنى الذى هو حق علينا الآن تجاه الدولة المصرية الحديثة والوقوف بجانبها بعد أن عادت إلينا في ثوبها الجديد بأمنها وأمانها واستقرارها ومشروعاتها الخدمية والقومية العملاقة التى تصب جميعها في مصلحة المواطن ووضحت لنا على الأرض في عدد كبير من قطاعات الدولة.

 

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محافظ جنوب سيناء يدلى بصوته فى الاستفتاء

 

ويشار إلى أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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محافظ جنوب سيناء يدلى بصوته فى الاستفتاء

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