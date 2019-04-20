محافظ بنى سويف: معرض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" و21 منفذا للبيع بأسعار مخفضة

بنى سويف :هانى فتحى

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال لشهر رمضان المبارك ، من خلال خطة شاملة تتضمن اجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفيراحتياجات ومتطلبات المواطن من السلع التموينية والأساسية طوال الشهر الكريم عن طريق رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة عن طريق التوسع فى معارض السلع التموينية والغذائية واللحوم بأنواعها والتى يتم بيعها بأسعار مناسبة مع زيادة المعروض منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أوضح محافظ بني سويف فى بيان له ، أنه يجرى حاليا تجهيز معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمشاركة 27 شركة ومصنع، ليتم البيع بأسعار التكلفة والجملة، والمقرر افتتاحه فى الـ 28 من الشهر الجارى، بالإضافة إلى أنه تم تشغيل 3 منافذ لبيع السلع الأساسية خاصة اللحوم بأسعار مخفضة، وتم تشغيل 12 منفذا بيع (دكان بلدنا ) لخدمة مراكز المحافظة السبع، بجانب الانتهاء من اقامة 9 شوادر لبيع اللحوم بسعر 80 جنيه للحم البلدى الطازج، موزعين ( 2 بسمسطا و 2 باهناسيا وشادر واحد لكل بكل مركز من المراكز الأخرى)، فضلا عن التنسيق مع مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لضخ كميات أكبر من السلع الغذائية والتموينية طوال شهر رمضان عبر منافذها(4 هايبرات)، وذلك علاوة على التنسيق مع إحدى المؤسسات لتشغيل 3 منافذ بيع بأسعار مخفضة.

ومن جانبه استعرض السكرتير العام المساعد تامر أبو النجا الخطوات العملية التى تم تنفيذها لإقامة معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بداية من عقد اجتماع تنسيقى ضم التموين والزراعة والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات والتعاون الدولي بالمحافظة، لإقامة المعرض خلف الصالون الأخضر بمدينة بنى سويف وتجهيزه من حيث الباكيات والفراشة والإنارة وتقسيمه للعارضين، وتوصيل المرافق الأساسية، ومراجعة اشتراطات الأمن والسلامة تحت إشراف الحماية المدنية، مشيراً إلى أنه يتابع أعمال التجهيزات أولا بأول لإطلاع المحافظ على كل المستجدات ولتحقيق أفضل استفادة من المعرض فى دعم احتياجات المواطن من السلع الأساسية والتموينية خلال شهر رمضان .