محافظ الوادى الجديد يتفقد مقار لجان الاقتراع بالفرافرة قبل بدء الاستفتاء

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لجنة مدرسة الفرافرة الإعدادية المشتركة للوقوف على مدى الاستعدادات قبل بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والمقرر انطلاقه اليوم ولمدة 3 أيام.

ووجه الزملوط بضرورة التأكيد على كافة التجهيزات بالمقار الانتخابية، وأهمها كراسى متحركة ومقاعد ومظلات للمواطنين من كبار السن، وكذلك توفير دورات مياه مناسبة ومراوح ومياه مبردة للمواطنين وللقائمين على العملية الانتخابية، وأيضا تواجد سيارات الخدمة الطبية والحماية المدنية ورجال المرور لتسيير مرور السيارات أمام اللجان.

كما وجه المحافظ بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لعملية الاقتراع واتخاذ كافة التدابير الامنية لتأمين مقار اللجان، وكذلك المتابعة المستمرة والتواصل من خلال غرفة عمليات المركز والمتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة للوقوف على سير عملية الاقتراع ولتلافى أى مشكلة أولا بأول.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.