محافظ القليوبية: المواطنون ضربوا المثل فى المشاركة والتواجد منذ الساعات الأولى

القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه

عبر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، عن سعادته بالعرس الديمقراطى فى سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية على أرض المحافظة، موضحا أن المحافظة بدأت الاستعداد التام منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات تاريخ بدء عملية الاستفتاء، مشيرا إلى أنه يوجد 546 لجنة بالمحافظة و664 لجنة فرعية بذلت المحافظة مجهودا كبير فى تجهيزها.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، أن هناك تعاونا تاما بين المحافظة وقوات التأمين من رجال القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ من قبل مديرية الصحة وهيئة الإسعاف وتوفير سيارات الإسعاف بجوار اللجان والمقرات الانتخابية.

وأوضح المحافظ، أن ما أثلج قلبه هو حرص المواطنين على التواجد منذ الساعات الأولى لبدء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى التاسعة صباحا، تقدم المشهد خلال هذه الفترة الشباب وخاصة شباب جامعة بنها، إلى جانب تصدر السيدات المشهد على الرغم من المشاغل الخاصة بهم، إلى جانب حرص ذوى الإعاقة على المشاركة بفاعلية وإيجابية وإثبات ذاتهم.

وتابع المحافظ، أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية تسير بكل سلاسة وانتظام ولا توجد أى معوقات باللجان، مشيرا إلى أن المحافظة حرصت على الاستعداد بالكامل، مناشدا المواطنين بالنزول والمشاركة لتكون المحافظة فى مقدمة المحافظات التى يحرص مواطنوها على المشاركة.

وقال المحافظ، "لازم كل واحد ينزل ويشارك مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد أن القليوبية ستحقق نسبة مشاركة غير مسبوقة وستكون فى مقدمة المحافظات، مؤكدا أن غرفة العمليات تعتمد على مؤشرات حقيقية ودقيقة ومظهر التجمعات أمام اللجان تؤكد أن المشاركة كبيرة".

وحث المحافظ، المواطنين على المشاركة قائلا "إذا لم يكن للمواطن صوت فى بلده فهذا غير مقبول مطالبا الشباب بالمشاركة بفعالية والإدلاء برأيه بمنتهى الشفافية والمصداقية فليس هناك ما يمنع من المشاركة والوقت متسع وأنا أدعو الجميع للمشاركة الإيجابية لاستكمال مسيرة الاستقرار".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.