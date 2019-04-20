مبعوثون روس يلتقون بالأسد لبحث جهود ما بعد الحرب والتجارة

رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية إن عددا من المبعوثين الروس التقوا بالرئيس السورى بشار الأسد وبحثوا معه تشكيل لجنة دستورية والتجارة إضافة إلى سبل تحسين علاقات سوريا مع الدول العربية المجاورة.

ويعد تشكيل لجنة دستورية أمرا جوهريا لإجراء إصلاحات سياسية وانتخابات جديدة تهدف إلى توحيد سوريا وإنهاء الحرب الدائرة منذ 8 سنوات تقريبا والتة قتلت مئات الآلاف من الأشخاص وشردت نحو نصف عدد السكان قبل الحرب الذى يبلغ 22 مليون نسمة.

ووافقت المعارضة السورية العام الماضى على الانضمام لعملية إعادة كتابة الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة بعد مؤتمر للسلام فى مدينة سوتشي الروسية.