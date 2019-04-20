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لليوم الثانى.. السفارة المصرية ببكين تفتح أبوابها لمواصلة التصويت بالاستفتاء على الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 03:03 ص
لليوم الثانى.. السفارة المصرية ببكين تفتح أبوابها لمواصلة التصويت بالاستفتاء على الدستور استفتاء على الدستور
رسالة بكين: هانى محمد
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بدأت منذ قليل وفى تمام الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة الصينية بكين، اليوم الثانى للتصويت على الاستفتاء على الدستور الذى اقره البرلمان الثلاثاء الماضى.
 
وشهد اليوم الأول من الاستفتاء اقبالأ على التصويت، ومن المتوقع تزايد أعداد المصوتين ولاسيما أن يومى السبت والأحد أجازة رسمية فى جميع أنحاء بكين.
 
ودعت السفارة المصرية فى بكين أبناء الجالية المصرية المقيمة فى الصين إلى إعمال حقهم الدستوري، والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور من خلال لجنة التصويت فى مقر السفارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء أيام الجمعة، والسبت، والأحد.
 
وأوضحت السفارة أن عملية التصويت تتطلب الحضور الشخصى للناخب إلى مقر السفارة، وإحضار وثيقة إثبات شخصية "بطاقة رقم قومى أو جواز سفر مثبت فيه الرقم القومى"، مشيرة إلى أنه يسمح أيضا للمواطنين الزائرين للصين خلال أيام الاستفتاء بالتصويت، بالإضافة إلى المقيمين بصفة دائمة.
 
وتجرى عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.
 
ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.
 
 

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