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لجان بولاق الدكرور تستقبل الناخبين.. والأمن يطوق المنطقة لتأمين الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 09:27 ص
لجان بولاق الدكرور تستقبل الناخبين.. والأمن يطوق المنطقة لتأمين الاستفتاء طوابير أمام اللجان الانتخابية
كتب محمد إبراهيم - محمود العمرى
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فتحت اللجان الفرعية فى منطقة بولاق الدكرور والمناطق المجاورة لها أبوابها أمام الناخبين، الذين حرصوا على التواجد أمام اللجان الانتخابية، وعلى رأسها مدرسة جمال عبد الناصر، منذ الساعات الأولى للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وطوق رجال الأمن والجيش من تواجدهم أمام اللجان الانتخابية لتأمين عملية الاستفتاء، ومساعدة الناخبين من كبار السن، بالإضافة لتواجد بعض الشباب من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية أمام اللجان لمساعدة الناخبين على أماكن وأرقام اللجان.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


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