video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كبير قضاة المحكمة العليا بالهند ينفى التحرش بمساعدة بالمحكمة

السبت، 20 أبريل 2019 11:02 م
كبير قضاة المحكمة العليا بالهند ينفى التحرش بمساعدة بالمحكمة رانجان جوجوى كبير قضاة المحكمة العليا بالهند
رويترز
إضافة تعليق

نفى رانجان جوجوى كبير قضاة المحكمة العليا بالهند اليوم السبت اتهامات بالتحرش الجنسى بمساعدة بالمحكمة كانت تعمل فى مكتب بمنزله، وتعرضها لمعاملة جائرة بعد ذلك.

وقال جوجوي، أكثر قضاة البلاد نفوذا، فى جلسة خاصة للمحكمة دعا إلى عقدها اليوم السبت للرد على الاتهامات "هذا أمر غير معقول".

وأضاف "ينبغى ألا أنحدر حتى لمستوى نفى الأمر".

وأضاف أن هذه الأحداث تظهر أن السلطة القضائية بالهند تتعرض "لتهديد خطير" وتتم زعزعتها بمؤامرة أكبر. ولم يسهب فى تفاصيل ذلك.

وأرسلت المرأة، التى تبلغ من العمر 35 عاما والتى لم يتم الكشف عن اسمها، أمس الجمعة خطابات إلى جميع قضاة المحكمة العليا وعددهم 22 قاضيا مع إقرار كتابى تحكى فيه بالتفصيل الاتهامات.

وتشمل هذه الاتهامات، التى تعود إلى أكتوبر تشرين الثاني، أنها وأسرتها تعرضوا لسلسلة إجراءات جائرة من السلطات تتعلق بالأمر وشملت إقالتها من العمل ووقف زوجها وشقيقه، اللذين كانا ضمن قوة شرطة دلهي، عن العمل.

وقالت أيضا إنها واجهت اتهاما "كاذبا وغير مقنع" يتعلق برشوة مما أدى لاعتقالها ثم الإفراج عنها بكفالة.

وأضافت فى الخطاب "سبب معاملتى وأسرتى بشكل جائر هو رفضى لإيماءات جنسية من كبير قضاة الهند القاضى رانجان جوجوي".

وطلبت المحكمة من وسائل الإعلام التحفظ فى تغطية القضية لتفادى تقويض سمعة واستقلال السلطة القضائية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دفعت ثمن شجاعتها.. أبلغت عن تحرش مدير المدرسة الإسلامية بها فأحرقوها.. نصرت جاهان رافى خالفت السائد فى بنجلادش فخرجت المظاهرات لتلقى باللوم عليها.. زميلتها "باعتها" لخمسة رجال أحرقوا جثتها بزعم انتحارها.. صور

ضبط رجل يرتدى النقاب للتحرش بالسيدات فى مستشفى كوم أمبو بأسوان

نظرية المؤامرة.. كيف يشكل صراع الأجيال مستقبل الحزب الديمقراطى فى أمريكا؟.. اتهامات نائب أوباما بالتحرش ثورة شبابية على "عواجيز" الحزب قبل انتخابات الرئاسة 2020.. والنشطاء يضربون بـ"عصا" التشويه لتنحية القيادات

رانجان جوجوى

الهند

التحرش الجنسى




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة