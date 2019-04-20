video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوى فلسطينية: نرفض أى مقترحات للعودة للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلى

السبت، 20 أبريل 2019 04:19 م
قوى فلسطينية: نرفض أى مقترحات للعودة للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلى قوات الاحتلال
أ ش أ
إضافة تعليق

أعربت القوى الفلسطينية بمحافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، عن رفضها أى صيغ أو محاولات أو مقترحات للعودة للمفاوضات الثنائية المباشرة، أو غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلى.
ودعت القوى، فى بيان إلى تطبيق مقررات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بديلا للمساعي الجارية نحو التفاوض، ورفض أي تسوية أو مسار سياسي في ظل سياسات الاحتلال، والعمل على نقل ملف القضية الوطنية للأمم المتحدة كقضية تحرر وطني لتطبيق قرارتها بتوفير حماية دولية لشعبنا حتى إنهاء الاحتلال عن أرضه وتمكينه من ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة.
كما عبرت القوى عن "رفضها لما يسمى تفاهمات التهدئة مع الاحتلال التي تستخدم مدخلا لتمرير صفقة القرن وحرف الانظار عن واقع الاستيطان في الضفة باتجاه ترتيبات مع غزة بعيدا عن الكل الوطني وبشكل أحادي".
ودعت لأوسع مشاركة في فعاليات إسناد الأسرى واستمرار الحراك الشعبي، في ظل استمرار 6 أسرى في الإضراب عن الطعام، بما فيها الاعتصامات أمام مقرات الصليب الأحمر وفي مراكز المدن.
كما دعت لاعتبار الجمعة المقبل، "يوما للتصعيد الميداني على جميع مواقع التماس مع العدو، وتوسيع المشاركة الشعبية في كافة المواقع رفضا لصفقة القرن، والحديث عن قرب إعلانها، ومع اقتراب ذكرى النكبة الـ 71، وموعد نقل السفارة للقدس المحتلة".
وفي السياق، طالبت بتوفير حماية للصحفيين والمسعفين والقطاع الصحي، بعد الاستهداف المباشر لهم أمس الجمعة، بخاصة في قطاع غزة، ووجهت نداء عاجلا للمؤسسات الحقوقية والإنسانية، للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وإرهابه بحق شعبنا، والعمل على محاكمة قادة الاحتلال تحقيقا للعدالة وإنفاذا للاتفاقات والمواثيق الدولية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حاجز بجنوب نابلس

إصابة 35 فلسطينيا بالرصاص جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية بغزة

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى

قوات الاحتلال

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة