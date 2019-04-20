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فيديو وصور.. الشرطة الإيرلندية تكشف عن لقطات مقتل الصحفية "لايرا ماكى"

السبت، 20 أبريل 2019 05:16 م
فيديو وصور.. الشرطة الإيرلندية تكشف عن لقطات مقتل الصحفية "لايرا ماكى" لقطات من مقتل الصحفية
كتب آسر أحمد
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كشفت الشرطة الأيرلندية عن لقطات جديدة، للحظة مقتل الصحفية لايرا ماكى، من احدى كاميرات المراقبة، اثناء تغطيتها لأعمال الشغب التى اندلعت فى مدينة لندنديرى أمس.

وطالبت الشرطة الأيرلندية، مساعدتها فى الوصول لأى من الشابين المتورطين فى مقتل الصحفية، وإرسال أى معلومات تدل على صفتهم، وفى تصريح لأحد المحققين، لصحيفة الأندنينديت، قال "تلقينا حتى الآن عددا كبيرا من الاتصالات والمعلومات"، مضيفاً "الناس رأوا مطلق النار، أطلب من المواطنين فى المدينة أن يفعلوا اللازم من أجل لايرا ماكى وعائلتها ومساعدتنا على وقف هذا الجنون".

 

واعتقلت الشرطة الإيرلندية، شابين يبلغان من العمر 18 و19 عاما على خلفية الحادثة، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ونقلا إلى مركز للشرطة في بلفاست للتحقيق فى تورطهما.

لقطات من مقتل الصحفية
لقطات من مقتل الصحفية

يذكر أن ماكى (29 عاما) تلقت رصاصة في الرأس أثناء تغطيتها لأعمال شغب فى "لندنديرى" مساء الخميس الماضى، وتوفيت فى وقت لاحق فى المستشفى متأثرة بجروحها، وقبل ساعات من وفاتها، غردت ماكى قائلة "جنون تام" بشأن ما يحدث من شغب في "لندنديرى".

لقطات من مقتل الصحفية فى اعمال الشغب
لقطات من مقتل الصحفية فى اعمال الشغب

وتأتى أعمال العنف قبل أيام من إحياء الجمهوريين الذين يعارضون الوجود البريطاني في إيرلندا الشمالية، ذكرى انتفاضة عام 1916 ضد الحكم البريطاني.


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