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فيديو وصور.. أهالى قرية كيمان المطاعنة يحتفلون أمام اللجان بالطبل والمزمار

السبت، 20 أبريل 2019 06:30 م
فيديو وصور.. أهالى قرية كيمان المطاعنة يحتفلون أمام اللجان بالطبل والمزمار طبل ومزمار
الأقصر - أحمد مرعى
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استقبل أهالى قرية كيمان المطاعنة بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، زيارة المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، بالطبل والمزمار أثناء تفقده للجان الاقتراع على التعديلات الدستورية

وشهدت لجان قرية الكيمان احتفالات شعبية بالطبل والمزمار والرقص بالعصا امام الوحدة الصحية بالكيمان ومدرستى الكيمان الابتدائية والإعدادية.

 

وتشهد عدد من لجان اسنا إقبالا متفاوتا من المواطنين منذ الصباح الباكر ومن المتوقع أن تزيد حركة الإقبال ليلا مع انكسار حدة درجة الحرارة.

 

 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 
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