فيديو جراف.. مع أول أيام الاستفتاء.. تعرف على حقك وواجبك كناخب

كتبت ـ هدى أبو بكر

للناخب حقوق وواجبات لابد أن يعلمها جيدا قبل مشاركته فى عملية الاستفتاء على الدستور، تتعلق بعملية التصويت والخطوات المتبعة، وكذا المحظور عليه، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وهذه الحقوق والواجبات تتلخص في:



حقوق الناخب: 1ـ أن يتسلم من رئيس اللجنة الفرعية بطاقة الاستفتاء مفتوحة، على ظهرها ختم اللجنة والتاريخ.

2ـ أن يتوفر بمقر اللجنة ساتر يمكنه من إبداء رأيه فى سرية.

3ـ عدم التأثير على صوته من أى من الأشخاص المتواجدين داخل مقر اللجنة الفرعية.

4ـ للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوى الاحتياجات الخاصة ممن لا يتمكنون من إثبات رأيهم بأنفسهم، أن يبدوها شفاهة لأعضاء اللجنة.

ولهم أن يختاروا بين قيام أمين اللجنة بإثبات رأيهم فى البطاقة، أو أن يعهدوا بذلك لمن يرافقهم باللجنة.



واجبات الناخب: 1ـ اصطحاب بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن عند التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية.

2ـ عدم حمل السلاح داخل جمعية الانتخاب

3ـ اتباع التعليمات التى يحددها رئيس اللجنة الفرعية بوصفه المسئول عن حفظ النظام داخل اللجنة

4ـ حظر الدعاية أثناء عملية التصويت.