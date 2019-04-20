video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو جراف.. مع أول أيام الاستفتاء.. تعرف على حقك وواجبك كناخب

السبت، 20 أبريل 2019 03:22 م
فيديو جراف.. مع أول أيام الاستفتاء.. تعرف على حقك وواجبك كناخب طوابير الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتبت ـ هدى أبو بكر
إضافة تعليق
للناخب حقوق وواجبات لابد أن يعلمها جيدا قبل مشاركته فى عملية الاستفتاء على الدستور، تتعلق بعملية التصويت والخطوات المتبعة، وكذا المحظور عليه، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
وهذه الحقوق والواجبات تتلخص في:
 

حقوق الناخب:

1ـ أن يتسلم من رئيس اللجنة الفرعية بطاقة الاستفتاء مفتوحة، على ظهرها ختم اللجنة والتاريخ.
2ـ أن يتوفر بمقر اللجنة ساتر يمكنه من إبداء رأيه فى سرية.
3ـ عدم التأثير على صوته من أى من الأشخاص المتواجدين داخل مقر اللجنة الفرعية.
4ـ للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوى الاحتياجات الخاصة ممن لا يتمكنون من إثبات رأيهم بأنفسهم، أن يبدوها شفاهة لأعضاء اللجنة.
 ولهم أن يختاروا بين قيام أمين اللجنة بإثبات رأيهم فى البطاقة، أو أن يعهدوا بذلك لمن يرافقهم باللجنة.

واجبات الناخب:

1ـ اصطحاب بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن عند التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية.
2ـ عدم حمل السلاح داخل جمعية الانتخاب
3ـ اتباع التعليمات التى يحددها رئيس اللجنة الفرعية بوصفه المسئول عن حفظ النظام داخل اللجنة
4ـ حظر الدعاية أثناء عملية التصويت.
 
 

إضافة تعليق

الاستفتاء

التعديلات الدستورية

حقوق الناخب فى الاستفتاء

واجبات الناخب فى الاستفتاءـ دستور 2019

دستور مصر

الاستفتاء على الدستور

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

الشعب يقول كلمته.. احتشاد المواطنين أمام لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بالمحافظات.. كراسى متحركة لكبار السن.. مديريات الصحة ترفع حالة الطوارئ.. وغرف عمليات للمتابعة.. وأجواء آمنة بشمال سيناء..صور

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

أخطر 7 أسئلة فى الأهلى.. هل يرحل لاسارتى وإقالة الجهاز المعاون.. متى يعتزل العواجيز.. هل يرفع الخطيب شعار "المذبحة هى الحل".. هل تستمر نغمة التراجع أمام المصرى.. أين لجنة الكرة.. وكيف تنتهى مأساة الهداف

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

المنتخب يدرس خوض 3 وديات فى يونيو قبل أمم أفريقيا

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

مديرك اتغير متقلقش.. 6 نصائح للتعامل مع رئيسك الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة