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فضيحة جديدة.. اكتشاف كاميرا تصور النساء داخل مرحاض أهم سفن الأسطول الأمريكى

السبت، 20 أبريل 2019 10:58 م
فضيحة جديدة.. اكتشاف كاميرا تصور النساء داخل مرحاض أهم سفن الأسطول الأمريكى أرلينجتون
كتب محمد جمال
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ذكر ذلك موقع "إن بى سى نيوز" الأمريكى، اليوم السبت ، مشيرا إلى فتح تحقيق للتعرف على تفاصيل العثور على كاميرا خفية تصور النساء داخل مرحاض فى سفينة "يو إس إس أرلينجتون"، التى تعد من أهم سفن الأسطول الأمريكى.

 

وتوجد السفينة فى مرفأ يوناني، خلال الوقت الحالي، وقال متحدث باسم الأسطول السادس الأمريكي، إن خدمة التحقيق فى جرائم البحرية، تجرى تحريات بشأن جهاز تسجيل على متن السفينة.

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واتخذت البحرية إجراءات، قالت إنها ضرورية لضمان سلامة وخصوصية الضحايا المحتملات، مشيرة إلى أنها تأخذ كل التقارير المتعلقة بالتحرش الجنسى على محمل الجد، ولم تكشف التحقيقات عن أسماء الضحايا المحتملين.

 

وتعد البحرية الأمريكية من أكثر أفرع الجيش الأمريكي، التى تشهد فضائح جنسية وتحرش بالنساء، حسب تقرير صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عام 2018".

 


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