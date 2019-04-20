طوابير واحتفالات باستفتاء تعديلات الدستور بالقاهرة الجديدة.. صور

كتب محمد تهامى زكى

فى جو كرنفالى وأجواء احتفالية، أدلى الآلاف من أهالى القاهرة الجديدة ومدينتى والرحاب، بأصواتهم داخل مقار لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة

واصطف المواطنون فى طوابير طويلة حتى يتمكنوا من التصويت، كما اصطحب العديد منهم أطفالهم للاحتفال بالعرس الوطنى، رافعين العلم المصرى فى مشهد ملحمى غلفته روح الوعى والوطنية ولا فرق بين مواطن على الآخر.



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة



أجواء احتفالية فى مدن القاهرة الجديدة