طلاب المدارس يهتفون: انزل شارك خليك إيجابى أمام لجنة بفيصل

ردد بعض طلاب المدارس أمام لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بفيصل هتافات، انزل شارك خليك إيجابى" وقالوا ايه علينا إيه" وأبطالنا فى سيناء حامين أراضينا" وتحيا مصر".

وحث المواطنون المارة بضرورة المشاركة فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والإدلاء بأصواتهم، فيما شهدت اللجنة إقبال كبير من جانب المعلمين من مختلف المدارس المحيطة للإدلاء بأصواتهم، ورددوا هتافات بالطلبة "تحيا مصر"، كما قاموا بتشغيل الاغانى الوطنية أمام اللجنة من خلال مكبرات الصوت.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.