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طقس اليوم مائل للبرودة على شمال البلاد..والصغرى بالقاهرة 16 درجة

السبت، 20 أبريل 2019 08:00 ص
طقس اليوم مائل للبرودة على شمال البلاد..والصغرى بالقاهرة 16 درجة الأرصاد الجوية أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.
 
وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيناء، والوجه البحري، والقاهرة، ومناطق من شمال الصعيد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
 
كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء؛ ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب وشرق البلاد، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : 

 

 

الصغرى العظمى 

 

القاهرة 16 20 
شبين الكوم 15 19 
طنطا 14 19 
دمنهور 13 18 
الإسكندرية 13 18 
بلطيم 13 19 
مطروح 12 18 
السلوم 11 17 
سيوة 10 20 
بورسعيد 16 20 
دمياط 15 19 
الزقازيق 13 19 
الاسماعيلية 12 20 
السويس 14 20 
العريش 12 21 
رفح 11 20 
رأس سدر 16 22 
نخل 12 20 
نويبع 18 23 
طابا 13 22 
كاترين 08 13 
الطور 16 23 
شرم الشيخ 17 26 
الغردقة 19 26 
مرسى علم 19 25 
الفيوم 14 20 
بنى سويف 13 20 
المنيا 14 21 
أسيوط 14 22 
سوهاج 15 22 
قنا 16 23 
الأقصر 16 24 
أسوان 17 26 
أبوسمبل 16 26 
الوادى الجديد 14 24 
شلاتين 17 31 
ابو رماد 18 30 
راس حدربة 19 27 
حلايب 18 28 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي: 

 

 

الصغرى العظمى 

 

مكة المكرمة 24 36 
المدينة 20 33 
الرياض 20 32 
المنامة 21 26 
أبوظبى 24 30 
الدوحة 22 26 
الكويت 20 26 
دمشق 08 15 
بيروت 14 19 
عمان 06 15 
القدس 07 17 
غزة 13 20 
بغداد 14 26 
مسقط 23 28 
صنعاء 10 26 
الخرطوم 21 38 
طرابلس 09 16 
تونس 08 19 
الجزائر 13 19 
الرباط 12 20 
نواكشوط 15 25 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى العظمى 

 

أنقرة 01- 09 
اسطنبول 06 10 
اسلام اباد 13 26 
نيودلهى 20 36 
جاكرتا 25 33 
بكين 01 13 
كوالامبور 26 34 
طوكيو 12 17 
أثينا 09 13 
روما 05 19 
باريس 06 19 
مدريد 06 19 
برلين 06 18 
لندن 07 16 
مونتريال 01 06 
موسكو 02 05 
نيويورك 10 19 
واشنطن 11 22 
 
 

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