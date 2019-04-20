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طفلة تشارك والدتها التصويت بالاستفتاء: نفسى أطلع ضاب

السبت، 20 أبريل 2019 10:59 ص
طفلة تشارك والدتها التصويت بالاستفتاء: نفسى أطلع ضاب الاستفتاء على التعديلات الدستوريه
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حسن محمد
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طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات قررت مشاركة والدتها التصويت على عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية بمدرسة السادات الابتدائية بشارع الهرم.

فدوى أحمد أبدت رغبتها فى أن تصبح ضابط شرطة، وقالت "أنا بحب السيسى وعايزة أطلع ضابط شرطة".
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 


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