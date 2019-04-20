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ضبط مسئولين بري الإسماعيلية مكنا شخص من بناء عقار مخالف

السبت، 20 أبريل 2019 11:53 ص
ضبط مسئولين بري الإسماعيلية مكنا شخص من بناء عقار مخالف حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط إثنين من موظفى هندسة الرى بالإسماعيلية لقيامهام بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقار على منافع الرى بالمخالفة للقانون.
 
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (عامل بالإدارة العامة للرى والصرف الصحى بالإسماعيلية " بحارى بهندسة الرى" ، و فنى أول هندسة رى التل الكبير ) بإستغلال موقعهما الوظيفى فى غضون عام 2017 ، والتواطؤ مع أحد الأشخاص ، وتمكينه من بناء عقار سكنى على منافع الرى وعدم إتخاذهما الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء بالمخالفة للقانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وبإستدعاء المتهمان ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة.
 
 

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