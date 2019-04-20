ضبط أشخاص يبعون آثار وشهادات مزورة عبر الفيس بوك..ًصور

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية حربها على الجرائم الالكترونية، حيث نجحت في ضبط شخص يروج لبيع قطع آثرية عبر شبكة الإنترنت.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) ، بنشر مشاركات تتضمن الترويج عن قطع أثرية للبيع نظير مقابل مادى..

وأسفرت جهود البحث والتحرى عن أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص محافظة أسيوط، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته.. وبالفحص والتفتيش عثُر على "الهاتف المحمول" المستخدم فى إرتكاب الواقعة وكذا أجهزة توصيل خدمة "الإنترنت" وبفحص الهاتف تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار اليها .. فضلاً عن نشره مشاركات تتضمن بيع وترويج القطع الأثرية عبر أحد تطبيقات "الهاتف المحمول"، بمواجهة المتهم المذكور، إعترف بإرتكابه الواقعة وإنشاء الحساب بغرض الترويج لبيع الآثار للإستفادة مادياً.

وعلى جانب آخر، نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالترويج للاوراق الرسمية والشهادات الجامعية المزورة عبر شبكات الإنترنت ، نظير مبالغ مالية.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك )، بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن تزوير شهادات جامعية وشهادات خبرة نظير مقابل مادى.

وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم صنايع – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.. تم إستهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته ، وتم ضبط مبلغ مالى ، والهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة .. بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها ورسائل بينه وأشخاص آخرين تتضمن طلبهم تحرير شهادات ومحررات رسمية "على غير الحقيقة" وذلك نظير مقابل مادى، وبمواجهة المتهم ، إعترف بإرتكابه للواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى.

كما رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بإرسال رسائل عبر أحد تطبيقات شبكة الإنترنت تتضمن عرض قدرته على تزوير وتقليد الأوراق الرسمية والمستندات وشهادات جامعية لكليات مختلفة والإتفاق مع الغير مقابل مبالغ ماليه.

وأسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة ( طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية) ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية.. تم ضبط المتهم بمحل إقامته وعُثر على "الهاتف المحمول" المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه للواقعة بغرض الإستفادة مادياً.