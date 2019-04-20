صور.. وزير التنمية المحلية يدلى بصوته بالاستفتاء على التعديلات الدستورية

أدلي اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في لجنة مدرسة الحرية بمصر الجديدة والتي بدأت صباح اليوم وتستمر لثلاثة أيام خلال الفترة من 20 إلي 22 أبريل 2019.

واطمأن شعراوى، علي سير العملية الانتخابية داخل اللجان الموجودة في مدرسة الحرية، ودعا كافة جموع الشعب المصرى إلي النزول والمشاركة فى الاستفتاء بكل حرية وممارسة حقهم الدستورى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للدولة المصرية ، مؤكداً قيام المحافظات بتقديم كافة المساعدات للناخبين لضمان وصولهم الى مقار الاستفتاء بسهولة ويسر.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة ستوفر كافة اللوجيستيات والإمكانيات المطلوبة لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.