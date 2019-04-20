صور.. وزير التموين يصافح المواطنين عقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء

كتب مدحت وهبة

حرص الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على مصافحة المواطنين عقب الإدلاء بصوته فى اللجنة الانتخابية بمدرسة طلعت حرب الابتدائية بالمهندسين للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة كبار السن وتوجه بالشكر لهم على مشاركتهم فى الاستفتاء وحرصهم على ممارسة حقهم الدستورى والانتخابى.



وحث المصيلحى، المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء حتى يمكن للقيادة السياسية والحكومة المصرية استكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات وتحقيق الأمن والأمان والرخاء لكل أبناء الشعب المصرى.



فيما قامت إحدى السيدات من كبار السن بالدعاء للوزير والتقاط الصور معه، قائلة له: " تعيش يابنى أنا بشوفك على طول"، وقبّل الوزير رأسها وشكرها.



جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.





وزير التموين يصافح المواطنين عقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء (1)



وزير التموين يصافح المواطنين عقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء (2)



وزير التموين يصافح المواطنين عقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء (3)



وزير التموين يصافح المواطنين عقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء (4)



وزير التموين يصافح المواطنين عقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء (5)













