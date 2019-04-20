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صور..وزير التموين يدلى بصوته ويؤكد: المشاركة رسالة للعالم باستقرار الوطن

السبت، 20 أبريل 2019 01:56 م
صور..وزير التموين يدلى بصوته ويؤكد: المشاركة رسالة للعالم باستقرار الوطن وزير التموين يدلى بصوته
كتب مدحت وهبة
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أدلى الدكتور على  المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل بصوته بمقر اللجنة الانتخابية رقم 14بمدرسة طلعت حرب الابتدائية بالمهندسين  للتصويت فى  الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأعرب  "المصيلحى"، عن فخره وسعادتة بالمشاركة فى الاستفتاء والتصويت على التعديلات الدستورية كتمثيل للمواطن بسبب الانجازات التى تحققت مع أهمية أن يكون الدستور متواكب مع التطورات، خاصة أن الدستور فى عام 2014 جاء فى موقف حرج ، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية تعد رسالة للعالم بأننا داخلين على استقرار وبالتالى نستطيع إنجاز ما بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الكثير من المجالات المختلقة سواء فى البنية التحية أو التشريعية ومجالات الصحة والتعليم وغيرها فى مختلف المجالات وكذلك على زيادة مظلة الحماية الاجتماعية فى منظومة الدعم .


وناشد "المصيلحى" المصريين بالخروج للمشاركة  فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى تكون رسالة واضحة العالم بأن الشعب المصري عريق وعظيم  ويستاهل كل خير وأن ذلك استقرار للوطن واستكمال الانجازات التى شهدتها البلاد فى عهد القيادة السياسة الحالية، مؤكدا أن حرص المواطنين على المشاركة  بهذا الشكل  يظهر مصر بشكل يليق بها أمام العالم ، ويعمل ذلك على زيادة الاستثمارات الخارجية والعربية.

وتقدم المصيلحي، بالشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان على جهودهم في إخراج هذه التعديلات والحكومة على دورها في تأمين عملية الاستفتاء، معرباً عن تفائله بالإصلاحات الاقتصادية التي تحققت وأن العشر سنوات القادمة ستشهد مزيد من الانجازات والمشروعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 

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