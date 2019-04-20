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صور.. هتافات تحيا مصر من أمام لجان الاستفتاء بالإسكندرية

السبت، 20 أبريل 2019 10:00 ص
صور.. هتافات تحيا مصر من أمام لجان الاستفتاء بالإسكندرية هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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توافد مواطنو الإسكندرية، على لجان الاستفتاء منذ الصباح الباكر، حيث تم فتح اللجان والمقرات الانتخابية فى موعدها التاسعة صباحا، وشهدت لجان الاستفتاء توافد و اقبال منذ الصباح وسط هتافات " تحيا مصر".
 
من جانبة قال السيد فرحات، أحد الناخبين من أمام لجنة مدرسة الشهيد وليد صبحى بسموحة، إنه حرص على التوجه للإدلاء بصوتة فى الاستفتاء منذ الصباح الباكر، مؤكدا أن مصر أهم من أى شيئا و شهدنا انجازات غير مسبوقة فى مصر و لابد من استكمال المسيرة .
 
وقال أحمد معوض، أحد الناخبين، إنه حرص على المشاركة فى الاستفتاء لأن مصر تستحق الأفضل ولأنه مقتنع بأداء رئيجس الجمهورية ويتمنى الخير لمصر" .
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (1)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (2)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (3)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (4)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (5)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (6)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (7)
هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (7)

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (8)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (9)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (10)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (11)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (12)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (13)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (14)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (15)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (16)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (17)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (18)
 

 

هتافات تحيا مصر من أمام اللجان بالإسكندرية (19)
 

 

 
 
 
 

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