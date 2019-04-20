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صور.. هتافات "تحيا مصر" أمام لجان الاستفتاء على تعديل الدستور بالغربية

السبت، 20 أبريل 2019 12:28 م
صور.. هتافات "تحيا مصر" أمام لجان الاستفتاء على تعديل الدستور بالغربية جانب من الاحتفالات أمام اللجان
الغربيه محمد طارق
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شهد محيط اللجان الانتخابية بالغربية، إقبال كبير من الشباب وكبار السن والذين جاءوا فى مسيره حاشدة هاتفين " تحيا مصر "، كما حرص عدد كبير من السيدات على المشاركه رافعين أعلام مصر.

كما حرص كبار السن على التصويت، حيث تقوم قوات تأمين اللجان بمساعدة الناخبين من كبار السن وذوى الإعاقة من خلال توفير المقاعد المتحركة لاصطحابهم بها إلى داخل اللجان أو اصطحابهم مترجلين، ومساعدتهم فى مغادرة اللجان بعد الإدلاء بأصواتهم.

وشهدت اللجان الانتخابية بمدينة زفتى بمحافظة الغربية إقبالا كبيرا منذ فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية، وحرص الناخبون من الشباب وكبار السن على التواجد داخل اللجان لممارسة حقوقهم والمشاركة فى الاستفتاء.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
هتافات تحيا مصر أمام لجان بالغربية (1)
 

 

هتافات تحيا مصر أمام لجان بالغربية (2)
 

 

هتافات تحيا مصر أمام لجان بالغربية (3)
 

 

هتافات تحيا مصر أمام لجان بالغربية (4)
 

 

هتافات تحيا مصر أمام لجان بالغربية (5)
 

 

هتافات تحيا مصر أمام لجان بالغربية (6)
 

 

هتافات تحيا مصر أمام لجان بالغربية (7)
 

 

هتافات تحيا مصر أمام لجان بالغربية (8)
 

 

هتافات تحيا مصر أمام لجان بالغربية (9)
 

 

هتافات تحيا مصر أمام لجان بالغربية (10)
 

 

هتافات تحيا مصر أمام لجان بالغربية (11)
 

 

هتافات تحيا مصر أمام لجان بالغربية (12)
 

 

هتافات تحيا مصر أمام لجان بالغربية (13)
 

 

هتافات تحيا مصر أمام لجان بالغربية (14)
 

 

 


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