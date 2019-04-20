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صور.. مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج: "قلت نعم من أجل الاستقرار"

السبت، 20 أبريل 2019 01:17 م
صور.. مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج: "قلت نعم من أجل الاستقرار" الأنبا يوسف أبو الخير مطران الأقباط الكاثوليك
سوهاج – عمرو خلف
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أدلى الأنبا يوسف أبو الخير مطران، الأقباط الكاثوليك بسوهاج بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الحديثة بنات صباح اليوم الاثنين.

وقال الأنبا يوسف، إنه أدلى بصوته وقال نعم وأنه وافق على التعديلات من أجل استقرار الوطن واستكمال مسيرة الإصلاح ولم أوافق على التعديات الدستورية من فراغ ولكنى وافقت عندما شاهدت مصر تتقدم إلى الأمام وأطالب المواطنين بالخروج والحشود أمام صناديق الاقتراع للإدلاء باصواتهم فى التعديلات الدستورية من أجل مصلحة الوطن".

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

الأنبا يوسف أبو الخير مطران الأقباط الكاثوليك (1)
 
الأنبا يوسف أبو الخير مطران الأقباط الكاثوليك (2)
 
الأنبا يوسف أبو الخير مطران الأقباط الكاثوليك (3)
 

 

 


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