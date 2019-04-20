صور.. مسيرة لموظفو الصحة بأسيوط تدعو المواطنين على المشاركة بالاستفتاء

أسيوط ـ محمود عجمى

نظم موظفو الإدارة الصحية بمدينة القوصية في أسيوط، مسيرة بالأعلام واللافتات بعنوان"انزل شارك برأيك" بشوارع المدينة، لحث المواطنين للنزول والمشاركة في التصويت علي الأستفتاء علي الدستور .

وفي سياق متصل، تشهد لجان قري ومراكز أسيوط، زحاما وطوابيرا للسيدات وكبار السن الذين توافدوا منذ الساعات الأولي على مقار التصويت للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن هناك زحف بشري من مختلف الفئات " سيدات وكبار سن ومعاقين " على اللجان مع بداية عملية التصويت في اليوم الاول للاستفتاء، مضيفا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تشاركت في توفير سبل الراحة للناخبين في هذا العرس من خلال توفير التامين الكامل لعملية الاستفتاء .

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألف و186ناخب يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة في 496 مقر انتخابي يمثلون 609 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.