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صور.. مسن على كرسى متحرك يدلى بصوته بالاستفتاء على الدستور بسوهاج

السبت، 20 أبريل 2019 11:20 ص
صور.. مسن على كرسى متحرك يدلى بصوته بالاستفتاء على الدستور بسوهاج مسن على كرسى متحرك يدلى بصوته
سوهاج – عمرو خلف
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أدلى مسن بمحافظة سوهاج 82 سنة  على كرسى متحرك بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية صباح اليوم الثلاثاء بمدرسة الثانوية العسكرية  .
 
وقال فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إنه حضر اليوم لحبه لمصر وأنه شارك فى الدستور رغم مرضه وتعبه الشديد، حيث قال نعم للتعديلات الدستورية، موجها رسالة للجميع للمشاركة من أجل استقرار البلاد .
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
مسن على كرسى متحرك يدلى بصوته (1)
 

 

مسن على كرسى متحرك يدلى بصوته (2)
 

 

مسن على كرسى متحرك يدلى بصوته (3)
 

 

مسن على كرسى متحرك يدلى بصوته (4)
 

 

مسن على كرسى متحرك يدلى بصوته (5)
 

 

مسن على كرسى متحرك يدلى بصوته (6)
 

 

 
 
 
 
 
 

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