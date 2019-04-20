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صور.. محافظ الإسماعيلية يدلى بصوته أمام لجنة مركز الفنون

السبت، 20 أبريل 2019 12:45 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يدلى بصوته أمام لجنة مركز الفنون محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح - جمال حراجى
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حرص اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية على القيام بجولة ميدانية للمرور على لجان ومراكز الاقتراع الانتخابية لمتابعة انتظام سير العمل بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة 2019 والتى رافقه خلالها اللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.
 
وتضمنت جولة محافظ الإسماعيلية زيارة وتفقد لجنة الانتخابات بمرسة فاطمة الزهراء بحى أول ولجنة مدرسة السادات الثانوية العسكرية بحى ثان كما تضمنت تفقد ومتابعة سير وانتظام عملية الاستفتاء بلجنة مركز الفنون بحى أول والتى قام المحافظ بالإدلاء بصوته الانتخابى بها.
 
كان محافظ الإسماعيلية قد ترأس غرفة العمليات الرئيسية بمقر ديوان عام المحافظة منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر فى حضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة والمقدم محمد سمير، المستشار العسكرى للمحافظة وممثلى القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية من أعضاء غرفة العمليات الرئيسية وتم الاطمئنان على فتح جميع اللجان الفرعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والبالغ أجماليها 229 لجنة ووصول جميع القضاة والمستشارين المشرفين على اللجان وبدء عملية الاقتراع والتصويت ف5ى موعدها المحدد اعتبار من الساعة التاسعة صباحًا.  
 
وتضم محافظة الإسماعيلية 10 لجان عامة تشمل 211 مركز انتخابى بإجمالي 229 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وهى، التل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخب وناخبة لهم حق التصويت.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
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