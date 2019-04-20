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صور.. محافظ الإسكندرية: واجبنا الوطنى يحتم علينا جميعا الوقوف يدا واحدة

السبت، 20 أبريل 2019 04:03 م
صور.. محافظ الإسكندرية: واجبنا الوطنى يحتم علينا جميعا الوقوف يدا واحدة جولة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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تابع الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية إنتظام سير عملية الاستفتاء وتسهيلات استقبال الناخبين باللجان للإدلاء باصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى جولة مرورية موسعة قام بها على اللجان الإنتخابية بأحياء شرق والجمرك، بدأها بتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد وليد صبحى العيص الابتدائية ومدرسة السيد محمد كريم القومية بمنطقة شرق، واللجان الانتخابية بمركز شباب الانفوشي، ومدرسة الأنفوشى الثانوية للبنين بالجمرك.

واطمأن المحافظ من القضاة والمشرفين على سير العملية الإنتخابية، مستفسرا منهم عن أية إحتياجات لهم لتوفيرها فى الحال، حيث أوضح جميعهم توافر كافة التسهيلات ويسر العملية الانتخابية.

كما استفسر من المواطنين عن مدى التسهيل عليهم من قبل العاملين داخل اللجنة للإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه تم توفير كافة التجهيزات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية وتسهيلها على المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقدم المحافظ الشكر لرجال القوات المسلحة والقوات البحرية والشرطة المصرية وجميع القائمين على العملية الانتخابية لمجهوداتهم المبذولة فى تأمين العملية الانتخابية واللجان، بالاضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مؤكدا أن واجبنا الوطنى يحتم علينا جميعا الوقوف يدا واحدة لنثبت للعالم أجمع أننا شعب قادر على اختيار مستقبل بلاده.

رافق المحافظ خلال الجولة؛ أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء وحيد رضوان، رئيس حى شرق، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حى الجمرك.

 

 

جوله محافظ الغسكندرية (1)
جوله محافظ الغسكندرية (1)

 

جوله محافظ الغسكندرية (2)
جوله محافظ الغسكندرية (2)

 

جوله محافظ الغسكندرية (3)
جوله محافظ الغسكندرية (3)

 

جوله محافظ الغسكندرية (4)
جوله محافظ الغسكندرية (4)

 

جوله محافظ الغسكندرية (5)
جوله محافظ الغسكندرية (5)

 

جوله محافظ الغسكندرية (6)
جوله محافظ الغسكندرية (6)

 


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