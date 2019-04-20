صور.. محافظ أسيوط يصافح المواطنين وأطفالهم داخل لجان الاستفتاء

أسيوط هيثم البدري

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، يرافقه اللواء أركان حرب توفيق خالد سعيد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة والعميد وفقى سعد المستشار العسكرى للمحافظة والعديد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية عددا من اللجان بمدينة أسيوط للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين كما تابعا سير عملية الاستفتاء من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد لجان مدرسة الشهيد أحمد فايز إبراهيم الثانوية بنات بكورنيش النيل كما تفقدوا لجان مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بجوار مديرية التربية والتعليم ومدرسة الرعاية المتكاملة الإبتدائية بشارع أحمد حسن الباقورى ومدرسة طارق بن زياد الاعدادية بمنطقة الوليدية ومدرسة التحرير التجريبية لغات بحى غرب مدينة أسيوط.

وجه محافظ أسيوط الشكر للمواطنين بلجنة طارق بن زياد الابتدائية بحى شرق مدينة أسيوط والذين حرصوا على اصطحاب أبنائهم معهم أثناء الادلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لغرس قيم الانتماء وحب الوطن لديهم وإيمانًا منهم بأهمية المشاركة السياسية تفعيلًا لحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون.

وصافح محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية ضابط قوات مسلحة على المعاش من المحاربين القدامى شارك فى حرب أكتوبر، وجاء ليحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أمام لجنة خديجة يوسف الثانوية بنات بمدينة أسيوط رافعًا علم مصر مرددًا هتافات تحيا مصر موجهين له الشكر على دعمه للعرس الديمقراطى الذى تشهده البلاد.

كما صافح المحافظ ومرافقوه جموع المواطنين من الشباب وكبار السن وأطفالهم داخل اللجان مشيدًا بدور القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى توفير كراسى متحركة باللجان وشرطة نسائية لمساعدة السيدات وكبار السن للوصول إلى اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم فضلًا عن تجهيز اللجان بمظلات لاستيعاب الكثافة والإقبال على اللجان.

وأشادوا بإقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الايجابية فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث احتشد المواطنين أمام اللجان مرددين الهتافات الوطنية معبرين عن سعادتهم بالخروج للإدلاء بأصواتهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه لمس وعيا كبيرا من المواطنين وحرص منهم على ممارسة حقهم الدستورى والمشاركة فى الاستفتاء للحفاظ على استقرار الوطن واستكمال مسيرة العطاء والتنمية، مؤكدًا توفير كافة سبل الراحة حتى يصل الناخب إلى مقر لجنته ويدلى بصوته بكل سهولة ويسر.

كما تابع المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية سير عملية الاستفتاء من غرفة العمليات المركزية وأكد المحافظ انتظام سير عملية الاستفتاء بجميع اللجان دون حدوث أى معوقات حتى الآن، حيث فتحت جميع اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وسط تواجد أمنى مكثف لتأمين الناخبين منوها أن غرفة العمليات تتابع الموقف على مدار الساعة ولم تتلقى أية شكاوى أو تجاوزات.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألف و186ناخب يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للاشراف علي عملية الاستفتاء التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 496 مقر انتخابي يمثلون 609 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة .



المحافظ يصافح الناخبين ويشكرهم (1)



المحافظ يصافح الناخبين ويشكرهم (2)



المحافظ يصافح الناخبين ويشكرهم (3)



المحافظ يصافح الناخبين ويشكرهم (4)



تفقد محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية للجان الاستفتاء (2)