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السبت، 20 أبريل 2019 01:27 م
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صور.. محافظ أسوان يقبل رأس عجوز خلال مشاركتها فى الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 01:05 م
صور.. محافظ أسوان يقبل رأس عجوز خلال مشاركتها فى الاستفتاء محافظ أسوان يقبل رأس سيدة
أسوان - عبد الله صلاح و ندى سليم
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قبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان رأس عجوز أثناء إدلائها بصوتها داخل لجنة بمدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات بمدينة أسوان، مشيداً بمشاركتها فى الاستفتاء على الدستور.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان، اليوم، مشاركة كبيرة من جانب السيدات والفتيات، فى الساعات الأولى من انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور.

كما شهدت مدرسة عبد المجيد حسين، بمدينة أسوان، أطول طابور للناخبين للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حرص العاملون بشركة البترول على المشاركة بحضور عشرات الناخبين أمام اللجنة الانتخابية، حاملين إعلام مصر.

وشارك حزب النور بمحافظة أسوان، فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية، وحشد حزب النور عددا كبيرا من أعضائه أمام اللجان للتصويت، ولحث المواطنين على المشاركة فى التعديلات الدستورية.

ورفع أعضاء حزب النور بأسوان لافتات تحمل شعارنعم للتعديلات الدستورية ومساعدة المواطنين في إستخراج بيانتهم الانتخابية خاصة بلجان مركز ومدينة دراو ولجان مركز ومدينة أسوان ولجان مركزومدينة كوم أمبو.

وحرص العشرات من أعضاء حزب النور على المشاركة وتشكيل طابور من الناخبين وحث المواطنين على المشاركة. 

كما أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، على تخصيص غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، والتى تستمر على مدار 3 أيام، حيث تم تخصيص رقم هاتف لتلقى الشكاوى أو العقبات التى تواجه الناخبين وهى ٠٩٧٢٤٨٣١١٦، مؤكدا أنه تم فتح جميع اللجان أمام الناخبين فى جميع أنحاء المحافظة

وأكد المحافظ خلال اجتماع عقده مع أعضاء غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة، بحضور اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، على المتابعة المستمرة للعملية الإنتخابية بكل اللجان على مدار الـ 24 ساعة من خلال التواصل المستمر مع غرف عمليات المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس والواتس آب لتلقى البلاغات ومواجهة أى معوقات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم مع تسهيل الإجراءات والتيسيرات أمامهم وخاصة من كبار السن والسيدات وذوى الإحتياجات الخاصة ، وكلف المحافظ جميع الجهات بضرورة المتابعة الحية لكافة الأحداث التى تتم بجميع المقار الإنتخابية على مدار الساعة طوال فترة الإستفتاء

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

أحد الناخبين أثناء تصويرة سيلفى
أحد الناخبين أثناء تصويرة سيلفى

 

طابور للناخبين بأسوان (1)
طابور للناخبين بأسوان

 

طابور للناخبين بأسوان (2)
طابور للناخبين بأسوان

 

طابور للناخبين بأسوان (3)
طابور للناخبين بأسوان

 

طابور للناخبين بأسوان (4)
طابور للناخبين بأسوان

 

طابور للناخبين بأسوان (5)
طابور للناخبين بأسوان

 

طابور للناخبين بأسوان (6)
طابور للناخبين بأسوان

 

طابور للناخبين بأسوان (7)
طابور للناخبين بأسوان

 

محافظ أسوان يقبل رأس سيدة
محافظ أسوان يقبل رأس سيدة

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