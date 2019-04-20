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صور.. متحدث الأوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم

السبت، 20 أبريل 2019 04:24 م
صور.. متحدث الأوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم
كتب - إسماعيل رفعت
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ترأس الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والمتحدث الرسمى، وفدا لقيادات الوزارة وعدد من علمائها وشباب الدعاة للإدلاء بأصواتهم فى التصويت على الدستور.

 

وسار الوفد بشوارع وسط القاهرة وميدان باب اللوق وميدان عابدين نحو لجنة المغتربين بمدرسة فاطمة بهيج. وضم الشيخ صبرى ياسين دويدار، رئيس قطاع المديريات، حيث لفت الوفد انتباه المارة فى شوارع القاهرة.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (1)
متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (1)

 

متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (2)
متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (2)

 

 

متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (3)
متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (3)

 

 

متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (4)
متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (4)

 

 

متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (5)
متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (5)

 

 

متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (6)
متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (6)

 

 

متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (7)
متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (7)

 

 

متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (8)
متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (8)

 

 

متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (9)
متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (9)

 

 

متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (10)
متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (10)

 

 

متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (11)
متحدث الاوقاف يترأس وفدا لقيادات الوزارة للإدلاء بأصواتهم (11)

 

 


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