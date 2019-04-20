صور.. "لعب وضحك وجد بالسجون".. السجينات يستقبلن أطفالهن

كتب محمود عبد الراضي

سمح قطاع السجون لسجينات باستقبال أطفالهن وقضاء وقت معهم، إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية المعاصرة التى ترتكز فى أحد محاورها على تفعيل الأسس الحديثة للمعاملة العقابية والعمل على تأهيل نزلاء السجون لانخراطهم من جديد فى المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق قدر من الإستقرار النفسى والإجتماعى للنزلاء داخل محبسهم.

ووافق قطاع مصلحة السجون على زيارة 13 طفلا مودعين بإحدى دور الرعاية لأمهاتهم نزيلات سجون النساء، حيث حضر مسئولو دار الرعاية وبصحبتهم الأطفال وتمت الزيارة، واطمأنت الأمهات السجينات على أطفالهن، وجاء ذلك بالمردود الإيجابى وسط السجينات.

يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.